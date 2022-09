Ucraina, Letta incita alla «ribellione» contro Berlusconi. La replica: «Noi con Ue e Nato» (Di venerdì 23 settembre 2022) Strepita Enrico Letta, anche se questa volta il bersaglio dei suoi strali non è Giorgia Meloni e neppure Matteo Salvini bensì Silvio Berlusconi. E questa volta per alcune sue dichiarazioni sull’Ucraina. Ospite ieri di Vespa a Porta a Porta, infatti, il leader di Forza Italia si era addentrato in una ricostruzione della guerra apparsa a molti assolutoria delle responsabilità di Putin. Secondo Berlusconi, nelle intenzioni del capo del Cremlino l’invasione si doveva risolvere in una missione lampo (per altro invocata dalle repubbliche filo-russe) per sostituire il governo Zelensky con un altro costituito da «persone per bene». «Trovo incredibile che ci non ci sia una ribellione collettiva», è l’odierno commento di Letta. Il leader del Pd: «Nessun fraintendimento» Il leader del Pd ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Strepita Enrico, anche se questa volta il bersaglio dei suoi strali non è Giorgia Meloni e neppure Matteo Salvini bensì Silvio. E questa volta per alcune sue dichiarazioni sull’. Ospite ieri di Vespa a Porta a Porta, infatti, il leader di Forza Italia si era addentrato in una ricostruzione della guerra apparsa a molti assolutoria delle responsabilità di Putin. Secondo, nelle intenzioni del capo del Cremlino l’invasione si doveva risolvere in una missione lampo (per altro invocata dalle repubbliche filo-russe) per sostituire il governo Zelensky con un altro costituito da «persone per bene». «Trovo incredibile che ci non ci sia unacollettiva», è l’odierno commento di. Il leader del Pd: «Nessun fraintendimento» Il leader del Pd ...

