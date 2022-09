**Ucraina: Letta, 'Berlusconi ieri ha detto quel che pensa, no fraintendimenti'** (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Berlusconi è una persona anziana, sarebbe meglio che chi gli sta accanto gli eviti di fare figure del genere. Ma quello che ha detto sull'Ucraina ieri è quello che pensa. Nessun fraintendimento". Così Enrico Letta a L'Ultima Parola su La7. "Sono parole clamorose". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "è una persona anziana, sarebbe meglio che chi gli sta accanto gli eviti di fare figure del genere. Malo che hasull'Ucrainalo che. Nessun fraintendimento". Così Enricoa L'Ultima Parola su La7. "Sono parole clamorose".

