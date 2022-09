Ucraina, in corso referendum nei territori occupati. Mosca: «Se vince sì, ogni attacco al Donbass sarà alla Russia» (Di venerdì 23 settembre 2022) A partire da oggi e fino a martedì 27 settembre nelle regioni occupate dalle forze separatiste filo-russe, di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Cherson, si tengono i referendum di annessione alla Russia. Definiti una «farsa» dalla comunità internazionale e descritti, invece, come «conformi alle norme internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite» dalla presidente del Consiglio della Federazione russa Valentina Matviyenko, citata dalla Tass, i referendum rappresentano una nuova svolta nel conflitto, che la Russia potrebbe utilizzare come pretesto per intensificare l’azione militare. Come spiega Dario Fabbri, direttore della rivista Domino, su Open «se i referendum fossero approvati, Mosca deterrebbe ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) A partire da oggi e fino a martedì 27 settembre nelle regioni occupate dalle forze separatiste filo-russe, di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Cherson, si tengono idi annessione. Definiti una «farsa» dcomunità internazionale e descritti, invece, come «conformi alle norme internazionali eCarta delle Nazioni Unite» dpresidente del Consiglio della Federazione russa Valentina Matviyenko, citata dTass, irappresentano una nuova svolta nel conflitto, che lapotrebbe utilizzare come pretesto per intensificare l’azione militare. Come spiega Dario Fabbri, direttore della rivista Domino, su Open «se ifossero approvati,deterrebbe ...

