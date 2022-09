Ucraina, ecco perché Putin ha attaccato. Che cosa ha veramente detto Berlusconi (Di venerdì 23 settembre 2022) “Putin è caduto in una situazione veramente difficile e drammatica”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Porta a Porta. “Dico è caduto – spiega l’ex premier – perché è stata una missione delle due Repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca, ha parlato con tutti quanti, con le radio, la stampa, le tv, con la gente del partito, con i ministri del partito, e poi con Putin e gli hanno detto: ‘Zelensky ha aumentato gli attacchi delle sue forze contro le nostre forze sui nostri confini, siamo a 16 mila morti, per favore difendici, perché se non ci difendi tu non sappiamo dove potremmo arrivare”. “Putin è stato spinto dalla popolazione russa, dal partito, dai ministri, a inventarsi a questa operazione speciale, per cui le ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) “è caduto in una situazionedifficile e drammatica”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvioa Porta a Porta. “Dico è caduto – spiega l’ex premier –è stata una missione delle due Repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca, ha parlato con tutti quanti, con le radio, la stampa, le tv, con la gente del partito, con i ministri del partito, e poi cone gli hanno: ‘Zelensky ha aumentato gli attacchi delle sue forze contro le nostre forze sui nostri confini, siamo a 16 mila morti, per favore difendici,se non ci difendi tu non sappiamo dove potremmo arrivare”. “è stato spinto dalla popolazione russa, dal partito, dai ministri, a inventarsi a questa operazione speciale, per cui le ...

