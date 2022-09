Ucraina, conferenza stampa dopo lo scambio di prigionieri con Mosca (Di venerdì 23 settembre 2022) L'oligarca filorusso Viktor Medvedchuck e' stato scambiato nei giorni scorsi con 200 soldati ucraini, in buona parte combattenti del battaglione Azov. In una conferenza stampa alcuni funzionari ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) L'oligarca filorusso Viktor Medvedchuck e' stato scambiato nei giorni scorsi con 200 soldati ucraini, in buona parte combattenti del battaglione Azov. In unaalcuni funzionari ...

Ucraina, conferenza stampa dopo lo scambio di prigionieri con Mosca L'oligarca filorusso Viktor Medvedchuck e' stato scambiato nei giorni scorsi con 200 soldati ucraini, in buona parte combattenti del battaglione Azov. In una conferenza stampa alcuni funzionari ucraini hanno fornito dettagli in piu' sulla delicata operazione. "C'e' stato un ritardo di quasi 7 o 8 ore, ma per fortuna e' andato tutto bene, abbiamo recuperato ...