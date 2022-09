Ucraina, Berlusconi: “Mie frasi su Putin? Riferivo pensiero di altri” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo il pensiero di altri”. Così Silvio Berlusconi sulle frasi di ieri a Porta a Porta relative alle motivazioni per le quali il presidente russo Putin “è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina”. “Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo”, ha precisato il Cavaliere. “L’aggressione all’Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mioa quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo ildi”. Così Silviosulledi ieri a Porta a Porta relative alle motivazioni per le quali il presidente russo“è stato spinto a fare questa operazione speciale in”. “Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio, che peraltro è noto da tempo”, ha precisato il Cavaliere. “L’aggressione all’è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia ...

