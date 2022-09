Ucraina, al via referendum d'annessione alla Russia | Kiev: gruppi armati costringono le persone a votare | Gentiloni: "Ultima carta di ... (Di venerdì 23 settembre 2022) Il premier spagnolo Sanchez annuncia che non riconoscerà mai il referendum per l'annessione. Armi nucleari, da Biden 'avvertimento' al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 settembre 2022) Il premier spagnolo Sanchez annuncia che non riconoscerà mai ilper l'. Armi nucleari, da Biden 'avvertimento' al ...

guerini_lorenzo : A #Kiev intenso incontro con @oleksiireznikov: sanzioni e aiuti militari sono unica via per convincere Putin che no… - graziano_delrio : Biden all’Onu mette in guardia dal ricorso alle armi nucleari e chiede che “si trovino accordi” per l’#Ucraina. No… - La7tv : #tagada @GiuseppeConteIT (M5S) commenta le parole di Putin sull'#Ucraina: 'Stiamo andando incontro al rischio di un… - fjadanza : RT @vcrxxy1234: Ieri stavo parlando con la badante di mia suocera Ucraina, ha la cugina sposata a Mosca, non hanno più niente, nei supermer… - SimoneGramigni : RT @PoliticaPerJedi: Berlusconi è sulla via della senescenza, ma le sue dichiarazioni di ieri su Putin sono perfettamente consapevoli e rif… -