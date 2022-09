Tutta l’Italia trema: scosse al nord, al centro, in Sicilia | Cosa sta succedendo? (Di venerdì 23 settembre 2022) Quattro scosse in un giorno in quattro regioni diverse, ieri da nord a sud l’Italia è stata attraversata da eventi sismici diffusi in tutto il Paese. Ma Cosa è successo? La terra trema in Italia, ma non costituisce di certo una novità. Il nostro Paese, infatti, rientra in una delle zone ad alta sismicità, motivo per cui sistematicamente si hanno notizie di scosse da nord a sud della penisola. La maggior parte delle volte, però, fortunatamente si tratta di eventi sismici che non costituiscono una garve minaccia. Ieri, però, quattro scosse in un giorno solo in quattro regioni diverse hanno fatto temere il peggio. Fonte: Twitterl’Italia, infatti, ha tremato, e anche tanto. Ma Cosa è ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 settembre 2022) Quattroin un giorno in quattro regioni diverse, ieri daa sudè stata attraversata da eventi sismici diffusi in tutto il Paese. Maè successo? La terrain Italia, ma non costituisce di certo una novità. Il nostro Paese, infatti, rientra in una delle zone ad alta sismicità, motivo per cui sistematicamente si hanno notizie didaa sud della penisola. La maggior parte delle volte, però, fortunatamente si tratta di eventi sismici che non costituiscono una garve minaccia. Ieri, però, quattroin un giorno solo in quattro regioni diverse hanno fatto temere il peggio. Fonte: Twitter, infatti, hato, e anche tanto. Maè ...

