Tsitsipas-Schwartzman in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Laver Cup 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 settembre 2022) Stefanose Diegosi affronteranno nel secondo incontro di singolare del day 1 dellaCup. I precedenti dicono 3-2 in favore del greco ma l’unico andato in scena sul veloce indoor ha premiato il piccolo argentino (semifinale Anversa 2017). Entrambi non sono nel loro miglior momento della stagione. L’ellenico è arrivato in finale a Cincinnati ma poi agli US Open è uscito clamorosamente al primo turno per mano del colombiano Galan. L’albiceleste, invece, arriva dalla deludente campagna in Coppa Davis con la sua Nazionale dove, dopo essere sceso in campo il primo giorno, non è più stato chiamato in causa per tutta la settimana per via della sua scarsa vena. Le quote dei bookmakers tendono a favorire, che sia per pesantezza di palla sia per predisposizione alla ...