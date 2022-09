Tra cinquant’anni 12 milioni di italiani in meno: il drammatico report (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – Ci saranno quasi 12 milioni di italiani in meno entro il 2070, secondo quanto riportato dall’Ansa, sulla base delle ultime proiezioni Istat. milioni di italiani in meno entro il 2070 Saranno 11,5 i milioni di italiani in meno per l’anno 2070, secondo le proiezioni dell’Istituto statistico nazionale. Il quadro peggiora guardando alle famiglie: entro il 2041 soltanto una su quattro avrà dei figli, diventanto così la netta minoranza di quelle presenti. Una proiezione drammatica, che si aggiunge alle precedenti e che richiama ancora una volta al dato emergenziale del calo demografico, non soltanto per una questione identitaria e di semplice sopravvivenza etnica, ma anche per una più specficamente economica. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – Ci saranno quasi 12diinentro il 2070, secondo quanto riportato dall’Ansa, sulla base delle ultime proiezioni Istat.diinentro il 2070 Saranno 11,5 idiinper l’anno 2070, secondo le proiezioni dell’Istituto statistico nazionale. Il quadro peggiora guardando alle famiglie: entro il 2041 soltanto una su quattro avrà dei figli, diventanto così la netta minoranza di quelle presenti. Una proiezione drammatica, che si aggiunge alle precedenti e che richiama ancora una volta al dato emergenziale del calo demografico, non soltanto per una questione identitaria e di semplice sopravvivenza etnica, ma anche per una più specficamente economica. ...

