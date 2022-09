Torino, Juric al lavoro per il Napoli: Miranchuk e Sanabria prove di coppia (Di venerdì 23 settembre 2022) Ivan Juric sta lavorando per preparare la sfida del suo Torino al Napoli al rientro dalla sosta per le Nazionali Ivan Juric sta lavorando per preparare la sfida del suo Torino al Napoli al rientro dalla sosta per le Nazionali. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore sta facendo prove di coppia con Miranchuk e Sanabria. I due insieme iniziarono bene contro il Monza, prima che il centrocampista si infortunò. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ivansta lavorando per preparare la sfida del suoalal rientro dalla sosta per le Nazionali Ivansta lavorando per preparare la sfida del suoalal rientro dalla sosta per le Nazionali. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore sta facendodicon. I due insieme iniziarono bene contro il Monza, prima che il centrocampista si infortunò. L'articolo proviene da Calcio News 24.

