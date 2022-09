Torino | dirigenza al lavoro per il rinnovo di Djidji

deatoffees : @robinazeta @juvemyheart Esonerare #allegri dopo quel quinquennio fu un errore a prescindere, ma probabilmente a To… - Gianlu_123 : RT @Rosario44028876: @juventusfc #vogliamoantonioconte #allegriout #contein Dirigenza aprite gli occhi!!!! Solo Conte vi può salvare! Non… - Rosario44028876 : @juventusfc #vogliamoantonioconte #allegriout #contein Dirigenza aprite gli occhi!!!! Solo Conte vi può salvare!… - Juventina04_ : RT @luxgva: @juventusfc Piccolo consiglio per la dirigenza ! Le prossime partite a torino giocatele alla continassa tanto lo stadium sarà v… - Solo06762119 : @capuanogio Peccato che a Torino dopo 2 partite sbagliate i giovani sono bruciati, sarebbe l’ennesima scelta di mer… -

Calciomercato.com

Ora ladeve tracciare il cammino per risollevare le sorti economiche della società. L'obiettivo della società, secondo il quotidiano di, è di ridurre del 50% le perdite nel 2022 - 23,...... il Maccabi, il Milan , ancora il Maccabi e poi il derby con il. Dopo queste cinque gare lo ... In questo momento lasta facendo di tutto per far funzionare questo progetto tecnico (nel ... Torino, ecco quanto costa Praet | Mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Nicolò Rovella torna sul suo passaggio dalla Juventus al Monza: "Con Allegri, Cherubini e Nedved abbiamo deciso che era meglio giocare" ...