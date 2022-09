Tina Merlin | la “ragazza del Vajont” che cercò di salvare quelle 1917 persone

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 23 settembre 2022) Erano gli inizi degli Anni Sessanta e in Friuli si stava costruendo “la diga più grande al mondo”. La giovane giornalistaseguiva i lavori per l’Unità e non perdeva occasione per denunciarne la pericolosità per le popolazioni locali e per il territorio. I tecnici dicevano che non ci sarebbero stati problemi e che con i suoi articoli faceva soltanto dell’allarmismo per conto dei comunisti che “non volevano il progresso sociale”. Quello che successe dopo lo conosciamo benissimo, perché resterà per sempre nella storia d’Italia come il disastro delera nata nel 1926 a Trichiana, in provincia di Belluno. Apparteneva a una famiglia contadina povera ed era l’ultima di sei fratelli, più altri due nati dal primo matrimonio della madre. Aveva frequentato le scuole fino alla terza ...