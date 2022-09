The Crown, arriva la clamorosa rivelazione sulla regina Elisabetta: ecco cosa faceva (Di venerdì 23 settembre 2022) Svelata un’interessante indiscrezione sulla regina Elisabetta che riguarda la serie tv a lei dedicata ‘The Crown’, di cosa si tratta The Crown, amatissima serie tv creata da Peter Morgan, è sbarcata su Netflix nel 2016 e ha conquistano moltissimo successo stagione dopo stagione. In questi anni in moltissimi si sono chiesti se la regina Elisabetta abbia mai guardato qualche episodio dal momento che racconta, in modo romanzato, la sua vita e il suo lunghissimo trono. regina Elisabetta (Screenshot da Facebook)A questa curiosità ha risposto George Jobson, tra i maggiori esperti di reali britannici. L’uomo lo scorso 19 settembre è stato uno dei commentatori che ha seguito i funerali della Soprana in ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 23 settembre 2022) Svelata un’interessante indiscrezioneche riguarda la serie tv a lei dedicata ‘The’, disi tratta The, amatissima serie tv creata da Peter Morgan, è sbarcata su Netflix nel 2016 e ha conquistano moltissimo successo stagione dopo stagione. In questi anni in moltissimi si sono chiesti se laabbia mai guardato qualche episodio dal momento che racconta, in modo romanzato, la sua vita e il suo lunghissimo trono.(Screenshot da Facebook)A questa curiosità ha risposto George Jobson, tra i maggiori esperti di reali britannici. L’uomo lo scorso 19 settembre è stato uno dei commentatori che ha seguito i funerali della Soprana in ...

kolchekss : se facessero un biopic su marco bellavia dovrebbero usare il metodo the crown david arquette da giovane per bim bum… - orgoglionerd : The Crown: Emanuele Filiberto vuole la versione italiana coi Savoia - elevenshearts : Poi per carità Attrice davvero con la A maiuscola e non vedo l’ora di continuare a vedere The Crown mi devo solo ri… - elevenshearts : Scusate ho iniziato la terza di The Crown e vado a cercare sui libri di storia se tra il 60 e il 64 la regina ha ca… - nademiyy_ : RT @sisalvichipuoo: ho appena scoperto che matt smith voleva che selena gomez interpretasse meghan markle in the crown LUI LA AMA COSÌ TANT… -