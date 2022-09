Tesla richiama 1,1 milioni di auto perché i finestrini potrebbero schiacciare le dita (Di venerdì 23 settembre 2022) I finestrini delle Tesla potrebbero continuare la fase di chiusura anche dopo avere rilevato un ostacolo. Il richiamo per il momento è solo negli Stati Uniti.... Leggi su dday (Di venerdì 23 settembre 2022) Idellecontinuare la fase di chiusura anche dopo avere rilevato un ostacolo. Il richiamo per il momento è solo negli Stati Uniti....

LucchinoL : wallstreetita: Tesla ha effettuato un richiamo che riguarda quasi 1,1 milioni di veicoli statunitensi e annunciato… - guruhitech1 : Tesla richiama richiama 1 milione di veicoli per problemi di software #Tesla #automobili #autoelettriche #ElonMusk - wallstreetita : Tesla ha effettuato un richiamo che riguarda quasi 1,1 milioni di veicoli statunitensi e annunciato dei rincari del… - QuotidianoMotor : Tesla richiama più un milione di auto per i finestrini che potrebbero schiacciare le dita - LeoganeMickael : RT @Caterinadiiorgi: Tesla richiama più un milione di auto per i finestrini che potrebbero schiacciare le dita -