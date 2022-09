Tesla, il richiamo è on the air. Oltre un milione di auto aggiornate per difetti ai finestrini (Di venerdì 23 settembre 2022) Tesla ha comunicato il richiamo virtuale di quasi 1,1 milioni di auto per problemi di “schiacciamento” dei finestrini, il cui sistema di retromarcia automatica potrebbe non reagire correttamente dopo aver rilevato un ostacolo, aumentando il rischio di lesioni. Il costruttore americano di veicoli elettrici ha comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che eseguirà un aggiornamento software over-the-air del sistema di inversione automatica dei suddetti finestrini, sufficiente a risolvere il problema. Il richiamo riguarda alcuni veicoli Model 3 (2017-2022), Model Y (2020-2021) e Model S e Model X (2021-2022). L’NHTSA stessa ha spiegato che un finestrino che si chiude senza un adeguato sistema di retromarcia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)ha comunicato ilvirtuale di quasi 1,1 milioni diper problemi di “schiacciamento” dei, il cui sistema di retromarciamatica potrebbe non reagire correttamente dopo aver rilevato un ostacolo, aumentando il rischio di lesioni. Il costruttore americano di veicoli elettrici ha comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che eseguirà un aggiornamento software over-the-air del sistema di inversionematica dei suddetti, sufficiente a risolvere il problema. Ilriguarda alcuni veicoli Model 3 (2017-2022), Model Y (2020-2021) e Model S e Model X (2021-2022). L’NHTSA stessa ha spiegato che un finestrino che si chiude senza un adeguato sistema di retromarcia ...

