Terzo Polo chiude campagna elettorale, Renzi: «Se superiamo 10% Draghi è la soluzione giusta». Calenda: «Avanti con sua agenda» (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ultimo appello, con la voce ormai ai minimi termini, è per gli indecisi, «a quelli per cui la politica è un magna magna». «No, la politica dipende da chi la... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ultimo appello, con la voce ormai ai minimi termini, è per gli indecisi, «a quelli per cui la politica è un magna magna». «No, la politica dipende da chi la...

lorepregliasco : Il gioco paradossale di flussi geografici, alleanze e sistema elettorale: c'è la possibilità che per ottenere il ri… - Linkiesta : L’appello dei militanti di @Piu_Europa per il #TerzoPolo L’Italia ha bisogno di una forza europeista e la federazi… - meb : A #Roma al Nuovo Regina Margherita per confrontarsi con medici e operatori sanitari. Ogni euro in più per il terzo… - LucySwift_22 : passiamo al copyright ovviamente non la brevettero io......se l'idea è utile la realizzeranno i colossi della silic… - SilvanaColomb10 : RT @Michele_Anzaldi: La presenza di Giorgia Meloni stasera a Tg2 Post è una gravissima violazione di Par Condicio: nell'ultima settimana pr… -