Tennis: Sampras saluta Federer, 'ti ho ammirato molto, hai avuto una carriera straordinaria' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Mancherai al Tennis, ma hai lasciato il gioco in buone mani". Pete Sampras, 14 volte campione Slam, capace di chiudere sei stagioni consecutive da numero 1 del mondo (record ancora imbattuto) ha salutato così Roger Federer, arrivato al passo d'addio della sua carriera. "Non so da dove iniziare, perciò comincerò dall'inizio, dalla prima volta che ci siamo affrontati. Avevi 19 anni, eri un giovane in ascesa e la gente parlava di te, ha detto all'inizio del suo video-messaggio diffuso attraverso i canali social dell'Atp. "Fu una grande battaglia sul Centrale di Wimbledon, mi hai battuto in cinque set. Uscendo dal campo, pensai che comunque avevo fatto la mia partita" ha spiegato Sampras. Quel giorno, alle 18.20 di lunedì 2 luglio 2001, negli ottavi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Mancherai al, ma hai lasciato il gioco in buone mani". Pete, 14 volte campione Slam, capace di chiudere sei stagioni consecutive da numero 1 del mondo (record ancora imbattuto) hato così Roger, arrivato al passo d'addio della sua. "Non so da dove iniziare, perciò comincerò dall'inizio, dalla prima volta che ci siamo affrontati. Avevi 19 anni, eri un giovane in ascesa e la gente parlava di te, ha detto all'inizio del suo video-messaggio diffuso attraverso i canali social dell'Atp. "Fu una grande battaglia sul Centrale di Wimbledon, mi hai battuto in cinque set. Uscendo dal campo, pensai che comunque avevo fatto la mia partita" ha spiegato. Quel giorno, alle 18.20 di lunedì 2 luglio 2001, negli ottavi di ...

