Tennis | Djokivic | sarà presente all’Astana Open e al Masters 1000 di Parigi

(Di venerdì 23 settembre 2022) Novak Djokovic ha annunciato il finale della stagione 2022, in attesa dell’esordio alla Laver Cup di Londra. Prenderà parte a due tornei a cui non ha mai partecipato: Tel Aviv, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre e, che si svolgerà dal 3 al 9 ottobre a Nur-Sultan. A quest’ultimo prenderanno parte anche Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Djokovic ha inoltre annunciato la propria presenza aldi, dove ha trionfato sei volte in carriera. SportFace.

