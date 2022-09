Tennis, anche Novak Djokovic all’ATP 500 di Nur Sultan, per un parterre de roi (Di venerdì 23 settembre 2022) Si arricchisce ulteriormente l’entry-list dell’Astana Open 2022. L’ATP 500 di Nur Sultan (in Kazakistan), infatti, vedrà al proprio via anche Novak Djokovic. L’ex numero uno del mondo, quindi, prosegue nella compilazione del suo calendario di fine anno verso le ATP Finals di Torino, aggiungendo anche il torneo che, dopo due edizioni tra 2020 e 2021, è entrato in pianta stabile nel circuito maggiore. E, visti i nomi, l’ATP kazako entra davvero in maniera prorompente nel circuito. Saranno al via del torneo di Nur Sultan anche il nuovo numero 1 del ranking, Carlos Alcaraz, quindi Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, Hubert Hurkacz e Karen Khachanov. Una particolarità di questo torneo, che si terrà dal 3 al 9 settembre, è che sarà giocato in contemporanea con l’ATP 500 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Si arricchisce ulteriormente l’entry-list dell’Astana Open 2022. L’ATP 500 di Nur(in Kazakistan), infatti, vedrà al proprio via. L’ex numero uno del mondo, quindi, prosegue nella compilazione del suo calendario di fine anno verso le ATP Finals di Torino, aggiungendoil torneo che, dopo due edizioni tra 2020 e 2021, è entrato in pianta stabile nel circuito maggiore. E, visti i nomi, l’ATP kazako entra davvero in maniera prorompente nel circuito. Saranno al via del torneo di Nuril nuovo numero 1 del ranking, Carlos Alcaraz, quindi Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, Hubert Hurkacz e Karen Khachanov. Una particolarità di questo torneo, che si terrà dal 3 al 9 settembre, è che sarà giocato in contemporanea con l’ATP 500 di ...

