Tempesta d' amore | puntate italiane | Maja torna tra le braccia di Hannes?

A Tempesta d'amore, nel corso delle prossime puntate italiane, continuerà a tenere banco il tira e molla tra Maja e Florian. Il guardaboschi, pur essendo pazzamente innamorato della Von Thalheim, consapevole di avere i giorni contati a causa della malattia che ha contratto per salvare lei ed Hannes dalla grotta in cui sono rimasti intrappolati tempo prima, ha preferito rinunciare a lei. Tuttavia, quando Florian è guarito, ha deciso di correre dalla sua amata per dichiararle i propri sentimenti e ricominciare con lei, ma si è imbattuto in Hannes. Quest'ultimo non ha esitato a ricordare al rivale di essere ancora vivo grazie a lui e gli ha chiesto due settimane di tempo per riconquistare Maja. A quel punto, Vogt ha accettato l'accordo, certo che la ...

