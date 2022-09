Telematica - Targa Telematics si allea con Mercedes-Benz Connectivity Services

(Di venerdì 23 settembre 2022) Collaborazione sempre più stretta tra i fornitori di soluzione telematiche e le Case costruttrici.ha di recente siglato un accordo di partnership conGmbH, filiale del marchio automobilistico tedesco focalizzata sulle soluzioni di digital data, diventando "Trusted Partner" della Casa della Stella per l'integrazione di piattaforme tecnologiche e lo sviluppo di soluzioni per l'auto connessa. I dati prodotti da unaconnessa vengono integrati nella piattaforma digrazie a un'interfaccia Api (Application programming interface) sviluppata da, integrazione che ...

Quattroruote

... ha commentato Alberto Falcione , VP Sales diTelematics . " Grazie all'integrazione dei dati ... siamo in grado di rendere l'utilizzo della tecnologiaancora più semplice ed efficiente,...... si può richiedere una visura delladel veicolo all'ufficio provinciale ACI (PRA), al costo ...del fermo amministrativo auto 2022 che si effettua semplicemente recandosi al Pra o in via... Targa Telematics si allea con Mercedes-Benz Connectivity Services - Quattroruote.it Il portfolio di soluzioni per la mobilità connessa della casa automobilistica si amplia grazie alla nuova collaborazione con Targa Telematics ...L'azienda italiana continua ad arricchire il proprio ecosistema di partner e a rafforzare la propria leadership sulle soluzioni indirizzate alle grandi flotte ...