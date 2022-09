Tabellone Atp 250 Metz 2022: Medvedev prima testa di serie, presenti Musetti e Sonego (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Metz (Francia, cemento indoor). A guidare il seeding in terra transalpina è il russo Daniil Medvedev, recentemente scalzato dal primo posto del ranking Atp ed a caccia di punti per riprenderselo. Sono due invece i tennisti italiani ammessi direttamente nel main draw: si tratta di Lorenzo Musetti, terza testa di serie e di diritto al secondo turno, e Lorenzo Sonego, che debutterà contro il russo Karatsev. Da segnalare anche la presenza di tennisti del calibro di Hurkacz, Rune, Thiem e Goffin. Ecco gli accoppiamenti e i risultati di tutto il torneo per non perdervi nulla. IL Tabellone PRINCIPALE QUARTI DI FINALE (Q) Wawrinka vs M.Ymer (4) Rune vs (7) BublikSonego b. Korda 6-4 6-4 Rinderknech vs ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di(Francia, cemento indoor). A guidare il seeding in terra transalpina è il russo Daniil, recentemente scalzato dal primo posto del ranking Atp ed a caccia di punti per riprenderselo. Sono due invece i tennisti italiani ammessi direttamente nel main draw: si tratta di Lorenzo, terzadie di diritto al secondo turno, e Lorenzo, che debutterà contro il russo Karatsev. Da segnalare anche la presenza di tennisti del calibro di Hurkacz, Rune, Thiem e Goffin. Ecco gli accoppiamenti e i risultati di tutto il torneo per non perdervi nulla. ILPRINCIPALE QUARTI DI FINALE (Q) Wawrinka vs M.Ymer (4) Rune vs (7) Bublikb. Korda 6-4 6-4 Rinderknech vs ...

livetennisit : ATP 250 Seoul: Il Tabellone di Qualificazione. Nessun azzurro al via - AlbertoRossi70 : Definito il quadro dei quarti di finale dell’ATP 250 di San Diego (USA) in programma venerdì 23 settembre al Barnes… - ottopagine : Tennis, ATP Napoli: in tabellone c'è Rublev, poi tre azzurri e tanti spagnoli #Napoli - zazoomblog : Tabellone Atp 250 San Diego 2022: Evans guida il seeding nessun italiano al via - #Tabellone #Diego #2022: #Evans… - aonopengenova : RT @DilettaBarilla: Il tabellone dell’@aonopengenoa. Pronto il debutto della testa di serie #RamosVinolas MAIN DRAW of #MemorialMessina #… -