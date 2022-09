Supplenze sostegno da GPS, insegnanti non specializzati con riserva legge 68/99 hanno scavalcato colleghi con titolo. Ministero ammette errore, come si procederà (Di venerdì 23 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: conversazione al Ministero con i sindacati a margine di un altro incontro. Apprendiamo dal resoconto sindacale UIL che il Ministero ha ammesso alcuni degli errori prontamente segnalati dai sindacati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022)anno scolastico 2022/23: conversazione alcon i sindacati a margine di un altro incontro. Apprendiamo dal resoconto sindacale UIL che ilha ammesso alcuni degli errori prontamente segnalati dai sindacati. L'articolo .

