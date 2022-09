Supplenze ATA, convocazioni da graduatorie di terza fascia: ecco dove. AGGIORNATO (Di venerdì 23 settembre 2022) convocazioni da graduatorie di terza fascia per le Supplenze ATA 2022/23. Esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia si passa alle chiamate degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza. Le liberatorie degli Uffici Scolastici, con le quali si autorizza la stipula di contratti di supplenza da graduatorie di istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022)dadiper leATA 2022/23. Esaurite ledi prima e secondasi passa alle chiamate degli aspiranti inseriti nelledi. Le liberatorie degli Uffici Scolastici, con le quali si autorizza la stipula di contratti di supplenza dadi istituto. L'articolo .

