Superbike | risultati FP1 GP Catalogna | Iker Lecuona domina la scena davanti a Rinaldi | poi Razgatlioglu | Bautista e Rea

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il padrone di casaha concluso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022, dando la sensazione di potersi tranquillamente iscrivere alla lotta per il successo in questo weekend. Sul tracciato del Montmelò,to da sole e temperature estive, il portacolori del team Honda ha fatto segnare il tempo di 1:41.396 distanziando ampiamente tutti gli avversari. Secondo, infatti, un ottimo Michael Ruben(Ducati) in 1:41.931 a 535 millesimi, mentre è terzo il campione del mondo in carica, Toprak(Yamaha) a 595. Quarta posizione per Alvaro(Ducati) a 646 millesimi, mentre è quinto Jonathan Rea (Kawasaki) a 717. Sesta ...

Philipp Oettl, pilota del Team Go Eleven arriva da buoniin terra francese, sempre in lotta per la Top Ten, sfiorata in gara 2 a causa di un piccolo problema all'anteriore; il Montmelò è un ...... nonostante le ottime indicazioni che, di sovente, trae dalle prove libere del venerdì, queste non si tramutano poi neisperati.A due settimane di distanza dalla scintillante sfida sul tracciato di Magny-Cours, il WorldSBK si sposta in terra catalana, dando vita all’ottavo Round della stagione 2022, penultima tappa europea. Al ...MotoGP Gp Motegi Prove Libere 1 - Ottimo inizio per la Ducati a Motegi, tracciato che ospita il Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2022. A centrare il miglior tempo è stato Jack Mill ...