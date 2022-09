Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Le politiche di riduzione del danno da tabacco devono fare un salto di qualità nei Paesi dove è ancora alto il numero di fumatori tradizionali e puntare in maniera seria e convincente sui prodotti a... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Le politiche di riduzione del danno da tabacco devono fare un salto di qualità nei Paesi dove è ancora alto il numero di fumatori tradizionali e puntare in maniera seria e convincente sui prodotti a...

telodogratis : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare - lifestyleblogit : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare - - pleccese : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare ??Leggi di più su… - News24_it : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare -