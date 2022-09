Su 728.000 votanti, 416.000 prendono il Reddito di Cittadinanza. Ma Giorgia Meloni a Napoli dice che va abolito (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – A Napoli, il dato ufficiale degli aventi diritto al voto di dopodomani è, fonte Comune, presto detto 728.198 persone. a Napoli, il dato ufficiale dei percettori di Reddito di Cittadinanza è, fonte Inps, altrettanto presto detto: 416.000. E insomma: Napoli non si pregia del titolo di capitale del sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle senza ragione. Giorgia Meloni lo sa. Ma, all’arenile di Bagnoli, nella sua tappa napoletana della campagna elettorale che volge al termine, non ha paura di ribadire che lei, il Reddito di Cittadinanza così come funziona oggi lo abolirebbe. Davanti alla platea dell’arenile e del quartiere una volta dell’Ilva e una volta tra i più rossi della città, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– A, il dato ufficiale degli aventi diritto al voto di dopodomani è, fonte Comune, presto detto 728.198 persone. a, il dato ufficiale dei percettori didiè, fonte Inps, altrettanto presto detto: 416.000. E insomma:non si pregia del titolo di capitale del sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle senza ragione.lo sa. Ma, all’arenile di Bagnoli, nella sua tappa napoletana della campagna elettorale che volge al termine, non ha paura di ribadire che lei, ildicosì come funziona oggi lo abolirebbe. Davanti alla platea dell’arenile e del quartiere una volta dell’Ilva e una volta tra i più rossi della città, ...

