Striscia la notizia | una coppia inedita aprirà la nuova stagione

(Di venerdì 23 settembre 2022) Martedì 27 settembre su Canale 5, subito dopo il TG5, torna l'appuntamento conla, giunto alla 35esima edizione. La voce dell'intransigenza è il sottotitolo scelto per questaannata del tg satirico ideato da Antonio Ricci e che va in onda sin dal 7 novembre 1988. Fermo restando la collaudata formula del programma, con i servizi degli inviati, diverse le novità di questaedizione, a cominciare dalla due nuove veline, le ventiduenni Cosmary Fasanelli, pugliese di Brindisi e Anastasia Ronca, campana di Somma Vesuviana. In questaedizione tornerà anche il pubblico in studio che, a causa della pandemia da Covid 19, manca dallo scorso mese di dicembre, quando si decise di proseguire il programma con lo studio senza pubblico. Un nuovo conduttore dietro il bancone di ...

telodogratis : A Striscia la Notizia arrivano I Sansoni, il duo palermitano con una nuova rubrica - centroasociale : STRISCIA LA NOTIZIA - mrrrco : Se non capite che questo discorso è la cosa più sbagliata che potesse uscire dalla bocca del minchione che faceva s… - ManzoniDavide : Lo Striscia la Notizia di sinistra - Scazzaturo : @M49liberorso Doppiatore, attore, presentatore ed ex marito di una delle veline storiche di Striscia la Notizia, Roberta Lanfranchi. -

Il 27 settembre prender il via la nuova edizione dilache vedr alla conduzione la coppia inedita formata da Luca Argentero e Alessandro Siani. La nuova edizione dilasveler una coppia di conduttori inedita e molto ......ministro Yair Lapid all'Assemblea generale delle Nazioni Unite giovedì non conteneva alcuna.aver concluso da queste osservazioni che il conflitto ruota esclusivamente attorno alladi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 24 e domenica 25 settembre 2022.