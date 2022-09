Strange World – Un Mondo Misterioso | il nuovo trailer del film Disney | al cinema dal 23 novembre

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ecco ildi- Un, la pellicolache narra la storia della famiglia Clade in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa.IT ha appena diffuso ildi- Un, l'originale avventura d'azione WaltAnimation Studios che arriverà nelle saletografiche italiane il 232022. La pellicola è diretta da Don Hall, co-diretta e scritta da Qui Nguyen e prodotta da Roy Conli. "Ispirato alle classiche storie d'avventura", ha affermato il regista, "...

