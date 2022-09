AdrianoSalis : Finalmente! Onore e ammirazione per il coraggio di @yairlapid! Mi aspetto l’immediato sostegno a questa storica ape… -

Libero Tecnologia

Unache era stata anticipata da diverse fonti e ha scatenato molte polemiche in Israele da parte dei partiti di destra della coalizione di governo e dell'ex premier Benjamin ...... come l'ex Non è la Rai Cristina Quaranta: 'C'è il cambiamento, inverso gli altri e la ... Al Grande fratello vip debutta unaex Grande fratello da new - entry vippona, Carolina Marconi ... Storica apertura di Lapid: Israele-Palestina, sì ai due Stati Con l’apertura del nuovo showroom questa storica concessionaria amplia la sua offerta in un’area strategica, che porterà ottime soddisfazioni da ambo le parti. A nome del nostro gruppo auguro un ...Milano, 23 set. (askanews) - "Nonostante tutti gli ostacoli la maggior parte degli israeliani sostiene la soluzione dei due Stati e io sono uno ...