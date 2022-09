Stefano De Martino | il suo nuovo ‘amore’ è bellissima | pelle nera e super accessoriata

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Finalmente,Deci presenta la sua dolce metà, tuttae sensuale come una splendida pantera. Nuovi e rinnovati progetti in Rai per l’ex ballerino, tra cui l’attesissimo ritorno di Stasera Tutto è Possibile, a partire da lunedì 26 settembre su Rai2, come annunciato tramite post dallo stesso conduttore, di concerto con Rocco Siffredi. Nel frattempo, ha trascorso gli ultimi giorni in grande gioia, per celebrare il 38° compleanno del suo amore Belén, a cui le ha riservato la seguente dedica: “Tanti Auguri Vita“.De– Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma colpo di scena: c’è qualcun altro nella sua vita, altrettanto importante e non si sta parlando del figlio. Una figura dalle curve molto sexy, caratterialmente brillante e ‘passionale’, da far perdere la ...