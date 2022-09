“Sta per nascere”. La coppia vip della tv fa il grande annuncio. E svela anche il nome del bebè (Di venerdì 23 settembre 2022) La notizia più bella l’avevano già annunciata tempo fa e ora il momento tanto atteso sta per arrivare. Samuel Peron e Tania Bambaci aspettano un figlio e, nel corso della puntata del 23 settembre di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, hanno svelato pubblicamente il nome scelto. E hanno anche informato il pubblico che il parto è davvero questione di pochissimo tempo. Mancano una manciata di giorni e poi potranno comunicare a tutti l’avvenuta nascita del bebè. Un’emozione per loro difficile da spiegare a parole. E la Bortone li ha voluti ospiti proprio a ridosso del parto per avere in anteprima qualche notizia in più. Ci è riuscita perché Samuel Peron e Tania Bambaci si sono soffermati sul figlio in arrivo e il nome per lui non è più un segreto. Per il ballerino di Ballando con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) La notizia più bella l’avevano già annunciata tempo fa e ora il momento tanto atteso sta per arrivare. Samuel Peron e Tania Bambaci aspettano un figlio e, nel corsopuntata del 23 settembre di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, hannoto pubblicamente ilscelto. E hannoinformato il pubblico che il parto è davvero questione di pochissimo tempo. Mancano una manciata di giorni e poi potranno comunicare a tutti l’avvenuta nascita del. Un’emozione per loro difficile da spiegare a parole. E la Bortone li ha voluti ospiti proprio a ridosso del parto per avere in anteprima qualche notizia in più. Ci è riuscita perché Samuel Peron e Tania Bambaci si sono soffermati sul figlio in arrivo e ilper lui non è più un segreto. Per il ballerino di Ballando con ...

