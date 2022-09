Sposi prenotano il ristorante per la cena | ma non dicono che è un matrimonio | il ' trucco' per risparmiare

ilmessaggero.it

'Nascerà a novembre' GliNon volevano rinfreschi o particolari attenzioni ma solo passare un po' di tempo con familiari e amici in un bel posto di Roma . Così i due futurihanno chiamato ...Se una coppia didecide di festeggiarlo senza volere tutte le attenzioni del caso, potrebbe creare dei problemi al locale. Per due motivi: il primo, facile da immaginare, è che gli altri ... Matrimonio al risparmio, prenotano ristorante sull’Appia Antica ma non dicono che si sono sposati Una coppia di sposi decide di prenotare in un ristorante a Roma sull'Appia Antica senza rivelare che si trattasse di un matrimonio. La paura era quella che il titolare imponesse ...Una coppia di sposi ha prenotato per pranzo a un ristorante sull’Appia Antica senza aver detto che avrebbero celebrato prima il matrimonio. Insieme ...