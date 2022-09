Spezia, Gotti: “Un peccato aver avuto sempre l’infermeria affollata” (Di venerdì 23 settembre 2022) Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’inizio di stagione dello Spezia, caratterizzato da otto punti nelle prime sette partite. Così il tecnico dei liguri: “Guardando il calendario prima dell’inizio del campionato c’era da essere preoccupati ma non bisogna fare questi ragionamenti. Le cose vanno affrontate una per volta, dopo le prime sette gare la classifica è più o meno in linea con quanto fatto in campo. Il vero peccato è l’aver avuto sempre l’infermeria affollata. Guardiamo avanti. Abbiamo cambiato tanti giocatori e ci serve un po’ di tempo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Lucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’inizio di stagione dello, caratterizzato da otto punti nelle prime sette partite. Così il tecnico dei liguri: “Guardando il calendario prima dell’inizio del campionato c’era da essere preoccupati ma non bisogna fare questi ragionamenti. Le cose vanno affrontate una per volta, dopo le prime sette gare la classifica è più o meno in linea con quanto fatto in campo. Il veroè l’. Guardiamo avanti. Abbiamo cambiato tanti giocatori e ci serve un po’ di tempo”. SportFace.

