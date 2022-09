Spagna vs Svizzera – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 23 settembre 2022) La Spagna potrebbe giocarsi un posto nella finale della UEFA Nations League 2022-23 quando accoglierà la Svizzera a Saragozza per lo scontro di sabato 24 settembre nel Gruppo 2 di Lega A. La Roja si trova attualmente a un punto dal Portogallo in testa alla classifica, mentre gli ospiti rischiano di retrocedere in Lega B in caso di sconfitta. Il calcio di inizio di Spagna vs Svizzera è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Spagna vs Svizzera: a che punto sono le due squadre Spagna L’attuale Spagna non incute più timore alle squadre con la stessa ferocia del 2010, ma la squadra di Luis Enrique può ancora essere considerata una vera e propria pretendente alla Coppa del Mondo in vista del viaggio in Qatar. La Roja è stata abbinata a Costa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 settembre 2022) Lapotrebbe giocarsi un posto nella finale della UEFA Nations League 2022-23 quando accoglierà laa Saragozza per lo scontro di sabato 24 settembre nel Gruppo 2 di Lega A. La Roja si trova attualmente a un punto dal Portogallo in testa alla classifica, mentre gli ospiti rischiano di retrocedere in Lega B in caso di sconfitta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’attualenon incute più timore alle squadre con la stessa ferocia del 2010, ma la squadra di Luis Enrique può ancora essere considerata una vera e propria pretendente alla Coppa del Mondo in vista del viaggio in Qatar. La Roja è stata abbinata a Costa ...

