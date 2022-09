Spagna Le giocatrici negano di aver chiesto il licenziamento dell’allenatore della nazionale Jorge Vilda (Di venerdì 23 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le giocatrici spagnole insistono di non aver mai chiesto il licenziamento dell’allenatore Jorge Vilda e hanno criticato l’organo di governo per aver reso pubbliche le loro preoccupazioni. La Federcalcio spagnola reale ha dichiarato di aver ricevuto 15 e-mail da giocatori che si sono rifiutati di continuare a rappresentare il proprio paese sotto Vilda. Secondo l’organo di governo nazionale, i giocatori avevano affermato che il regime di Vilda stava danneggiando la loro “salute” e “stato emotivo” e “finché non viene ribaltato rinunciano alla nazionale spagnola”. I rapporti hanno suggerito che i giocatori hanno accettato di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lespagnole insistono di nonmaiile hanno criticato l’organo di governo perreso pubbliche le loro preoccupazioni. La Federcalcio spagnola reale ha dichiarato diricevuto 15 e-mail da giocatori che si sono rifiutati di continuare a rappresentare il proprio paese sotto. Secondo l’organo di governo, i giocatori avevano affermato che il regime distava danneggiando la loro “salute” e “stato emotivo” e “finché non viene ribaltato rinunciano allaspagnola”. I rapporti hanno suggerito che i giocatori hanno accettato di ...

