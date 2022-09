Spagna | ammutinamento di 15 calciatrici della nazionale contro il ct Jorge Vilda

(Di venerdì 23 settembre 2022) Unin piena regola, quello di 15spagnola che hanno annunciato che non vestiranno più la maglia«Roja» finché in panchina ci sarà l’attuale allenatore...

SportRepubblica : Ammutinamento nella Spagna femminile: in 15 contestano il ct e se ne vanno - SportRepubblica : Ammutinamento nella Spagna femminile: in 15 contestano il ct e se ne vanno -

... Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre, Mariona Caldentey e Patri Guijarro - non è piaciuto alla federcalcio che di contro ha reagito duramente, descrivendo l'...Laha centrato lo scorso aprile l'accesso ai Mondiali (in programma dal 20 luglio al 20 agosto) e il 22 ottobre prossimo conoscerà gli abbinamenti dei gironi nel sorteggio di Auckland.Un ammutinamento in piena regola, quello di 15 calciatrici della nazionale spagnola che hanno annunciato che non vestiranno più la maglia della «Roja» ...La Federazione: “Rischiano squalifiche fino a 5 anni, è una cosa senza precedenti nella storia del calcio” La nazionale femminile spagnola s’è ammutinata. Quindi giocatrici si sono dichiarate indispon ...