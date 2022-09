Soleil Sorge replica a Patrizia Rossetti | “Se vuole fare una sfida di nuoto | ci vediamo in piscina”

(Di venerdì 23 settembre 2022) A volte si sceglie di essere protagonisti, altre lo si diventa nostro malgrado. È quello che è successo anelle ultime ore grazie a una lunga e fitta chiacchierata tra due concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip:e Cristina Quaranta.è stata una delle colonne portanti del Gf Vip 6, grazie alla sua personalità spumeggiante ma anche alla liason con Alex Belli e Delia Duran. Quest’anno è stata chiamata, insieme a Pierpaolo Pretelli, alla conduzione del Gf Vip Party, in onda su Mediaset Infinity. Nonostante tutto, la sua presenza continua ad aleggiare sulla casa più spiata d’Italia., commentando alcuni concorrenti della passata edizione, non ha risparmiato critiche a...

soleil_sorge : RT @sisonokevin: “Anima mia” “Li mortacci tua” EDOARDO TI PREGO ?? #gfvip - soleil_sorge : RT @sisonokevin: “non ho prove, però sento il profumo del complotto contro di me” Quest’uomo dobbiamo proteggerlo. #gfvip - lefrangiate : RT @sonopoliedrico: -una patrizia rossetti, nonostante a me piaccia moltissimo, dire a soleil sorge che l’avrebbe affogata, nessuno le è an… - sonopoliedrico : -una patrizia rossetti, nonostante a me piaccia moltissimo, dire a soleil sorge che l’avrebbe affogata, nessuno le… - StraNotizie : Soleil Sorge su Cristina Quaranta: “Ero terrorizzata quando ha detto che..” -

Grande Fratello Vip 2022 :risponde alle critiche di Patrizia e Cristina Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta si sono lasciate andare ad alcune dichiarazioni contro...Dayane Mello sbotta contro Ginevra Lamborghini a proposito di alcune uscite al Grande Fratello Vip sul rapporto con le donne: le parole. Ospite del GF Vip Party cone Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello non ha risparmiato alcune frecciate ai nuovi concorrenti del GF Vip. In modo particolare spiccano le parole nei confronti di Ginevra Lamborghini, presa ...L'influencer risponde alle critiche che la conduttrice non le ha risparmiato durante una chiacchierata al Gf Vip.Soleil Sorge contro Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta: l'ex Vippona al GF Vip Party risponde alle critiche da loro ricevute al Grande Fratello Vip 2022 ...