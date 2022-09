Soleil risponde con ironia a Cristina Quaranta: “Le persone amano giudicare, se vuole fare una sfida di nuoto, ci vediamo…” (Di venerdì 23 settembre 2022) In questi primi giorni della settima edizione del Gf Vip ci sono state le dure parole di Cristina Quaranta nei riguardi di Soleil, una delle grandi protagoniste della scorsa edizione, con una chiosa finale: “Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata”. Ieri sera durante la puntata del “Gf Vip Party“, l’influencer italo-americana ha voluto replicare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti sbottano contro Soleil: “L’avrei presa e l’avrei affogata. Maleducata e ha fatto di tutto per…” Tommaso Zorzi nuovo attacco a Soleil: “Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché…” Isola dei Famosi 2022, ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 23 settembre 2022) In questi primi giorni della settima edizione del Gf Vip ci sono state le dure parole dinei riguardi di, una delle grandi protagoniste della scorsa edizione, con una chiosa finale: “Iol’avrei presa e l’avrei affogata”. Ieri sera durante la puntata del “Gf Vip Party“, l’influencer italo-americana ha voluto replicare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e Patrizia Rossetti sbottano contro: “L’avrei presa e l’avrei affogata. Maleducata e ha fatto di tutto per…” Tommaso Zorzi nuovo attacco a: “Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché…” Isola dei Famosi 2022, ...

Debora92363723 : RT @Gianni_gian13: Soleil che risponde agli attacchi di Patrizia Rossetti e Cristina40 !!! #SoleArmy #GFVip - mariacr48632475 : RT @Gianni_gian13: Soleil che risponde agli attacchi di Patrizia Rossetti e Cristina40 !!! #SoleArmy #GFVip - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Soleil Sorge risponde a Patrizia Rossetti: 'Vuole affogarmi? La sfido a nuoto' - sissiari : RT @claudia_cp9: Soleil non mi stava simpatica ma non si possono paragonare,Soleil ha un’intelligenza e dialettica per fare reality che Ant… - infoitcultura : Soleil Sorge risponde a Patrizia Rossetti: 'La sfido a nuoto' -