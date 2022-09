Skin degli Skunk Anansie: l'Italia rischia di sprofondare verso il fascismo (Di venerdì 23 settembre 2022) "Che tristezza vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale". Con un post su Instagram, Skin , la cantante inglese degli Skunk Anansie esprime... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 settembre 2022) "Che tristezza vedere la mia amatailper la prima volta dalla Seconda guerra mondiale". Con un post su Instagram,, la cantante ingleseesprime...

MD030674 : RT @fanpage: 'Sono veramente triste nel vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondial… - fisco24_info : Elezioni, Skin contro Meloni: 'Italia verso fascismo e razzismo': (Adnkronos) - La leader degli Skunk Anansie: 'Fra… - KatiaBenedetti1 : RT @fanpage: 'Sono veramente triste nel vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondial… - MaryBoom21 : RT @fanpage: 'Sono veramente triste nel vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondial… - IgnazioGrazioso : RT @fanpage: 'Sono veramente triste nel vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondial… -