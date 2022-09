Sister Act 3: nuovi aggiornamenti promettenti da Tyler Perry (Di venerdì 23 settembre 2022) Tyler Perry, scrittore, produttore e regista di Sister Act 3, fornisce aggiornamenti promettenti sul nuovo sequel, il quale è in sviluppo da svariati anni. La speranze non muore mai: Tyler Perry, produttore, scrittore e regista di Sister Act 3, ha diffuso aggiornamenti promettenti riguardo il tanto atteso sequel. La pellicola è stata confermata infatti nel 2018, 26 anni dopo il capitolo originale, e da allora sono state poche le notizie a riguardo. In una recente intervista per The View, Tyler Perry ha affermato di "avere un buon copione", ma che il progresso generale è stato lento. Il produttore ha spiegato che al momento sta provando a coordinare tutti per il progetto e far sì che il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022), scrittore, produttore e regista diAct 3, forniscesul nuovo sequel, il quale è in sviluppo da svariati anni. La speranze non muore mai:, produttore, scrittore e regista diAct 3, ha diffusoriguardo il tanto atteso sequel. La pellicola è stata confermata infatti nel 2018, 26 anni dopo il capitolo originale, e da allora sono state poche le notizie a riguardo. In una recente intervista per The View,ha affermato di "avere un buon copione", ma che il progresso generale è stato lento. Il produttore ha spiegato che al momento sta provando a coordinare tutti per il progetto e far sì che il ...

