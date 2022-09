Sinistra - Verdi: 'Berlusconi è restato nel letto di Putin, la destra fiancheggia la Russia' (Di venerdì 23 settembre 2022) Parole indecenti, vero. Ma la verità è che Berlusconi ornai non ha i freni inibitori e dice la verità. Ossia che a destra il colpo di Stato in Ucraina tentato da Putin andava bene. Il resto sono ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) Parole indecenti, vero. Ma la verità è cheornai non ha i freni inibitori e dice la verità. Ossia che ail colpo di Stato in Ucraina tentato daandava bene. Il resto sono ...

il_cappellini : La coalizione del Pd: SI e Verdi fermi dalle parti della Sinistra arcobaleno,+Europa mangiata dalla concorrenza di… - demagistris : Calenda rompe con il PD perché ci sono Sinistra Italiana e Verdi, Letta è in coalizione con Sinistra Italiana e Ver… - LaVeritaWeb : Emma Bonino semina zizzania: «Meloni se vince copierà l’Ungheria di Orban». In Umbria ci sarebbero donne «già costr… - MattiaFilippo1 : @drewmilan39 @fmollicone @pietroraffa In quanto cristiano puoi non “condividerlo” - ma non dovresti mai proibirlo p… - paolosolimeno : Quindi visti i programmi, i candidati e i precedenti sono per me in lizza Unione Popolare, Alleanza Verdi… -