Simona Molinari | Pacifico e Raiz sono i primi ospiti del 18° Premio Bianca d’Aponte

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 settembre 2022) foto di Giorgio BulgarelliAVERSA –i nomi deidel 18° “”, il concorso per cantautrici diventato ormai un punto fermo nel panorama italiano della musica di qualità ed in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 28 e 29 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti e media partner ufficiale Rai Radio 1. In veste di madrina ci sarà poi Grazia Di Michele. Ilospita infatti ogni anno una artista di rilievo che presiede la giuria e propone un brano di, la cantautrice a cui è dedicata la manifestazione. Ad aprire le serate sarà invece la vincitrice dello scorso anno, ...