Silvio Berlusconi ritratta sulle parole su Putin: "Sono stato frainteso, intendevo riferire il pensiero di altri" (Di venerdì 23 settembre 2022) sulle (discussissime) frasi di Berlusconi di ieri a Porta a Porta, relative alle presunte motivazioni di Putin, è arrivata oggi la precisazione del leader di Forza Italia. "Bastava vedere tutta l'intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo", dice Berlusconi. "Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse Sono stato frainteso facevo solo il 'cronista' riferendo il pensiero di altri", spiega. "L'aggressione all'Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia chiara e netta: non ...

