Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì racconta di un futuro verosimile (Di venerdì 23 settembre 2022) Paolo Virzì ne ha fatti di film belli. A partire da La bella vita, Ferie d’agosto, passando per Ovosodo, Caterina va in città, Tutta la vita davanti e molti altri, ci ha abituati a uno sguardo leggero ma profondo sulle debolezze umane e sulle moderne incongruenze sociali. Le regole del marketing dettano però che l’ultimo di un regista, quello che esce nelle sale, sia sempre il migliore dei suoi lavori. Con Siccità la retorica commerciale viene superata dalla realtà: è veramente bello. Il film è un distopico affresco che arriva dopo la pandemia, durante una guerra inattesa (dall’Europa), vaticinando un verosimile futuro di penuria idrica ma soprattutto di empatia umana. Siccità è ascritto al genere “commedia” ma è tutt’altro che questo. E’ invece un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)ne ha fatti dibelli. A partire da La bella vita, Ferie d’agosto, passando per Ovosodo, Caterina va in città, Tutta la vita davanti e molti altri, ci ha abituati a uno sguardo leggero ma profondo sulle debolezze umane e sulle moderne incongruenze sociali. Le regole del marketing dettano però che l’ultimo di un regista, quello che esce nelle sale, sia sempre il migliore dei suoi lavori. Conla retorica commerciale viene superata dalla realtà: è veramente bello. Ilè un distopico affresco che arriva dopo la pandemia, durante una guerra inattesa (dall’Europa), vaticinando undi penuria idrica ma soprattutto di empatia umana.è ascritto al genere “commedia” ma è tutt’altro che questo. E’ invece un ...

ilfattoblog : Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì racconta di un futuro verosimile - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: '#Siccità è un film pessimista come può esserlo solo un’opera estremamente realista e non indulgente' [LEGGI] @ivomej htt… - ilfattoblog : '#Siccità è un film pessimista come può esserlo solo un’opera estremamente realista e non indulgente' [LEGGI]… - blusewillis1 : RT @cussiddu: Finalmente la campagna elettorale sta giungendo al termine così possiamo parlare di nuovo di covid, calamità naturali, terra… - Marilen97832318 : RT @cussiddu: Finalmente la campagna elettorale sta giungendo al termine così possiamo parlare di nuovo di covid, calamità naturali, terra… -