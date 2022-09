Serie C, Ghirelli: «Costi insostenibili. Cosa faranno in Serie A? Va chiesto a loro» (Di venerdì 23 settembre 2022) Intervenuto sulle colonne de Il Giornale di Vicenza Francesco Ghirelli ha parlato del rincaro dei prezzi e delle enormi spese LA PROPOSTA – «Ho proposto di giocare al mattino? Ma no, diciamo verso le 12. Il 28 settembre abbiamo l’assemblea e sarà argomento all’ordine del giorno. Se mi seguiranno Serie B e Serie A? Questo deve chiederlo a loro, io so che le 60 società di Serie C sul riscaldamento hanno avuto un aumento del 110 per cento. I Costi ormai sono insostenibili… poi credo sia giusto dare un segnale preciso: se chiediamo ai cittadini di cambiare stile di vita dobbiamo farlo pure noi mondo calcio» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Intervenuto sulle colonne de Il Giornale di Vicenza Francescoha parlato del rincaro dei prezzi e delle enormi spese LA PROPOSTA – «Ho proposto di giocare al mattino? Ma no, diciamo verso le 12. Il 28 settembre abbiamo l’assemblea e sarà argomento all’ordine del giorno. Se mi seguirannoB eA? Questo deve chiederlo a, io so che le 60 società diC sul riscaldamento hanno avuto un aumento del 110 per cento. Iormai sono… poi credo sia giusto dare un segnale preciso: se chiediamo ai cittadini di cambiare stile di vita dobbiamo farlo pure noi mondo calcio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

