Serie A: L’incredibile lista degli infortunati accumulata dalla Nazionale italiana (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-23 16:39:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: YoTalia non partirà. La squadra di Roberto Mancini, assente per il secondo Mondiale consecutivo, non riesce a trovare la chiave. Non sono i favoriti per la vittoria del girone della Nations League (in testa Ungheria e Germania), e stasera contro l’Inghilterra devono certificare la loro permanenza a San Siro. Tuttavia, è anche comprensibile vedere l’elenco delle vittime che ha l’allenatore italiano. Che si tratti di problemi personali, lesioni a lungo termine o vittime dell’ultimo minuto, la lista è immensa… e pieno di giocatori di qualità o esperti. Drop dall’Italia per questa Nations League: Federico Chiesa (ritorna a dicembre/gennaio dopo un lungo infortunio al ginocchio) Domenico Berardi (infortunato da agosto) Manuel Locatelli (infortunio muscolare) Lorenzo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-23 16:39:00 Ecco quanto riportato poco fa,Spagna, precisamente su Marca: YoTalia non partirà. La squadra di Roberto Mancini, assente per il secondo Mondiale consecutivo, non riesce a trovare la chiave. Non sono i favoriti per la vittoria del girone della Nations League (in testa Ungheria e Germania), e stasera contro l’Inghilterra devono certificare la loro permanenza a San Siro. Tuttavia, è anche comprensibile vedere l’elenco delle vittime che ha l’allenatore italiano. Che si tratti di problemi personali, lesioni a lungo termine o vittime dell’ultimo minuto, laè immensa… e pieno di giocatori di qualità o esperti. Drop dall’Italia per questa Nations League: Federico Chiesa (ritorna a dicembre/gennaio dopo un lungo infortunio al ginocchio) Domenico Berardi (infortunato da agosto) Manuel Locatelli (infortunio muscolare) Lorenzo ...

mauriziocori1 : RT @fisco24_info: Su Netflix arriva 'Wanna', docu-serie su una truffatrice fiera: (Adnkronos) - I 4 episodi ripercorrono l'incredibile vice… - yourblueyestell : Mi manca l’ultimo episodio di The Sandman e mi è piaciuta davvero molto come serie, anche contando che mi ero tipo… - ilsignorm : @NatangeloM @CapireGiannelli Allora, secondo me da tre anni a questa parte sei in una serie incredibile di grandi v… - sportli26181512 : Goran Pandev annuncia il ritiro: 'E' stato un viaggio incredibile': A 39 anni la leggenda del calcio macedone dice… - ILPep90 : Ricordi bellissimi, le mie due squadre del cuore contro in Serie A dopo tanti anni e il Messina che fa l'impresa in… -