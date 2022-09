Scoperta proteina che aumenta il rischio di scompenso cardiaco

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle cellule del cuore è presente una, SGLT2, molto diffusa nei soggetti diabetici, che favorisce l’insorgere di scompensi cardiaci. A stabilirlo è uno studio condotto congiuntamente da Raffaele Marfella dell’Università Vanvitelli e da Ciro Maiello dell’Azienda Ospedaliera Monaldi, pubblicato su Pharmacological Research. La ricerca potrebbe condurre a importanti passi in avanti nella cura di alcune patologie cardiache.Lo studio è stato condotto su 67 pazienti che avevano ricevuto in passato un trapianto di cuore. Sono state analizzate le biopsie cardiache e sono state esaminate colture cellulari di cardiomiociti umanizzati. Come spiega Raffaele Marfella, docente dell’Ateneo Vanvitelli, lo studio ha fatto chiarezza sul modo in cui gli inibitori dellaSGLT2, le glifozine, migliorano “il compenso metabolico nei diabetici” e “le ...

