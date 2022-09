Sciopero globale per il clima, a Milano il corteo dei Fridays: “Né con la destra negazionista né con l’agenda Draghi. Basta false promesse” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nè con la destra negazionista nè con l’agenda Draghi. Basta con le false promesse”. Lo dicono le migliaia di studenti e studentesse che questa mattina sono scesi in piazza in occasione dello Sciopero globale per il clima organizzato da Fridays For Future. A due giorni dal voto, il movimento ambientalista ha rilanciato l’appello alla politica di occuparsi concretamente della crisi climatica. “Vediamo già i sintomi di questa crisi – spiega una delle portavoce nazionali di FFF Italia Martina Comparelli – dalle Marche alla Marmolada, abbiamo vissuto un’estate da incubo e ancora la politica si rifiuta di svegliarsi”. Un anno fa a Milano il governo Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nè con lanè concon le”. Lo dicono le migliaia di studenti e studentesse che questa mattina sono scesi in piazza in occasione delloper ilorganizzato daFor Future. A due giorni dal voto, il movimento ambientalista ha rilanciato l’appello alla politica di occuparsi concretamente della crisitica. “Vediamo già i sintomi di questa crisi – spiega una delle portavoce nazionali di FFF Italia Martina Comparelli – dalle Marche alla Marmolada, abbiamo vissuto un’estate da incubo e ancora la politica si rifiuta di svegliarsi”. Un anno fa ail governo...

